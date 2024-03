Cagliari, la disperata caccia al lavoro alla Fiera: 50enni e 60enni in fila con i giovani

Di



cagliari

La fotografia choc della disoccupazione nell’Isola nel 2024. Curriculum tra le mani di chi si è trovato senza occupazione per colpa di Covid e taglio del reddito di cittadinanza. In ventimila sperano di fare i camerieri, hostess di sala, addetti agli imbarchi di crociere o guardiani. Ma le lingue straniere, per chi non le parla, restano una barriera impossibile da abbattere. VIDEO REPORTAGE