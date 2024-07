Cagliari, la denuncia: “Mio marito speronato da un pazzo a folle velocità sull’Asse Mediano”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una folle corsa sulll’Asse Mediano di Cagliari, l’incidente e la fuga. Risultato? Un’auto gravemente danneggiata e un uomo che per fortuna sta bene ma che ha letteralmente visto la morte in faccia. A raccontare pubblicamente quanto capitato a Danilo Pau è la moglie, Valentina Laconi. L donna ha scritto un lungo post pubblico su Facebook: “Stasera alle 21:40 nell’Asse Mediano all’altezza distributore Station dove si trova il bar Polinesia, è stata presa in pieno la mia auto. Alla guida c’era mio marito che ha rischiato di perdere la vita, la macchina che l’ha toccato stava camminando a una velocità fortissima 150 chilometri probabilmente. L’ha urtato uscendo di strada,è salito su una montagna che costeggia la strada e ha ripreso la corsa a velocità folle, non si è fermato a soccorrere mio marito o a vedere il danno che aveva creato”.

“La macchina è una Yaris grigio scuro vecchio modello, anno 2000, con la fiancata lato passeggero danneggiata”. La Laconi è furiosa: “Chi era alla guida stava per ammazzare un padre di famiglia. È omissione di soccorso, hai le ore contate, ci sono telecamere ovunque. Ti conviene costituirti e chiedere scusa, pazzo, poteva esserci un bambino dentro la macchina. Se qualcuno ha visto qualcosa ci dia una mano per favore”.