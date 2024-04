Cagliari, la denuncia di un’infermiera del Brotzu: “Mi hanno rubato l’auto durante il turno di notte, non ci tutela nessuno”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Le hanno rubato l’auto mentre era impegnata nel suo turno di notte come infermiera al Brotzu di Cagliari. Brutta sorpresa per Valentina, una nostra lettrice che denuncia una situazione a su dire diventata insostenibile, non è la prima volta che si registrano furti e episodi di vandalismo, e lancia un accorato appello per aiutarla a ritrovare la sua auto.

“Mi è stata rubata l’auto, una Toyota AYGO del 2021, targata GD536AA, mentre ero in turno in ospedale. Non è possibile che un dipendente che va a lavorare (oltretutto nelle condizioni in cui stiamo lavorando) non sappia se a fine turno troverà l’auto illesa”, denuncia disperata Valentina. “Non è la prima volta che rubano auto, sta accadendo molto spesso e nessuno si degna di tutelarci”, conclude lanciando un appello a chi può in qualche modo aiutarla a ritrovare l’auto.