Cagliari, la denuncia choc: “Pistola alla nuca, rapinato da uno straniero in via Mameli”

Rapinato in via Mameli a Cagliari. Armando Pibiri, titolare del “Dorian Gray”, un locale cagliaritano, racconta a Casteddu Online la bruttissima disavventura che gli è capitata e che, a brevissimo, metterà anche nero su bianco in una denuncia in questura: “Sono stato rapinato da uno straniero che mi ha puntato una pistola alla nuca, è successo in via Mameli alle 5.30”, racconta Pibiri, contattato dalla nostra redazione: “Avevo terminato una serata, ho sentito il ferro puntato alla nuca. Magari era un’arma giocattolo, ma ho preferito non reagire. Mi ha messo le mani nel borsello e si è allontanato con il mio portafoglio”. Pibiri ha avuto modo di vedere in faccia il rapinatore: “Un africano, indossava pantaloncini scuri e una maglietta bordeaux. Non aveva la mascherina ed era alto circa un metro e ottanta”. Dopo la rapina “se n’è andato, raggiungendo una traversa di via Mameli”.

Pibiri conferma di trovarsi in questura “per sporgere denuncia”. Il titolare del locale ha già raccontato il fatto anche con un post pubblico su Facebook.