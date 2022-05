Cagliari, la Dedola abbandona Truzzu: “Ho cercato sino all’ultimo di farle cambiare idea”

“Non voglio più fare l’assessora, motivi personali”. Rita Dedola è ancora un esponente della Giunta Truzzu ma, salvo ripensamenti, da lunedì lascerà tutte le deleghe: Affari generali, Pubblica Istruzione, più le sottodeleghe dei settori che ha seguito per quasi tre anni. “Ho cercato sino all’ultimo di farle cambiare idea, andiamo a perdere una figura importante per tutta la città”, commenta il sindaco Paolo Truzzu. Che è stato tra i primi a venire a conoscenza della volontà della Dedola, senza filtri. È stata lei a comunicarglielo, e da quel momento il primo cittadino ha provato a farla desistere, a farla tornare sui suoi passi. Ma la Dedola sarebbe stata pacata ma irremovibile nella sua scelta di svuotare la scrivania del suo assessorato. Non ci sarebbero litigi o screzi politici ma una semplice volontà di interrompere il rapporto di collaborazione con la giunta di centrodestra, restando comunque nel mondo della politica, tra i coordinatori dei Riformatori.

Chi arriverà, forse già la settimana prossima o dopo un breve periodo di “interregno” di Truzzu, sulla poltrona occupata dalla Dedola, sarà un’altra donna, sempre dei Riformatori. Lo stesso Paolo Truzzu non lo nasconde: “Mi hanno fatto dei nomi, ora parte una riflessione che dovrà portare a una scelta finale. Anche se spero sempre che Rita Dedola ci possa ripensare”. Perché, se è vero che l’addio è stato comunicato in modalità “faccia a faccia” e non tramite piccione viaggiatore, è altrettanto vero che la firma delle dimissioni non è ancora realtà. Anche se nessuno, al momento, si sente di scommettere un singolo centesimo su un ripensamento dell’avvocatessa-assessora.