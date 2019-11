Cagliari, la classica “rottura della botte” all’Oktoberfest? La fa Truzzu, a colpi di martello

È il sindaco Paolo Truzzu ad aver inaugurato, con la classica “rottura della botte”, l’edizione 2019 dell’Oktoberfest di Cagliari. L’evento si è svolto nei padiglioni della Fiera di viale Diaz lo scorso weekend. Gli organizzatori hanno scelto il primo cittadino per “benedire” la due giorni rigorosamente alcolica. E lui ha accettato l’invito: nella foto pubblicata dal consigliere comunale Roberto Mura si vede il momento esatto nel quale il sindaco centra in pieno il rubinetto dal quale, poi, è sgorgata la birra. “Venerdì e sabato si è tenuto l’Oktoberfest: ho avuto l’onore di accompagnare il sindaco Paolo Truzzu per inaugurare la manifestazione con la tradizionale apertura della botte”, così Mura. Un grande complimento va agli organizzatori: manifestazione riuscitissima”.