Cagliari, la bella notizia: ritrovata la moto rubata al medico del Brotzu

La speranza di ritrovarla si stava affievolendo minuto dopo minuto. Poi, all’improvviso la svolta: la Vespa rubata oggi dal parcheggio interno del Brotzu, di proprietà di Alessandra Frongia, medico e moglie di Giangiacomo Serra, è stata ritrovata: “Anche grazie all’appello lanciato su Casteddu Online e in seguito ad una serie di controlli, il mezzo è stato ritrovato dalla polizia”, spiega, raggiante, la Frongia. “Era parcheggiata in una via di Is Mirironis, fortunatamente in ottime condizioni”. Un grande sospiro di sollievo, quindi, per la coppia di medici. Il furto, avvenuto nel parcheggio interno del più grande ospedale della Sardegna, aveva portato a una gigantesca ondata di indignazione non solo per il gesto, ma anche per il luogo nel quale è avvenuto.

A poche decine di metri, infatti, Serra era impegnato in un trapianto. Appena scoperto il furto, era subito andato a sporgere denuncia in questura. Poi, grazie all’ottimo lavoro dei poliziotti, la moto è stata individuata e restituita ai legittimi proprietari.