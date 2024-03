Cagliari, la barella non passa per le scale del palazzo: vigili del fuoco in soccorso di una donna

Un malore in casa e la necessità di recarsi in ospedale ma l’impossibilità da parte dei soccorritori di trasportare la donna sino all’ambulanza parcheggiata in strada. Sono intervenuti due mezzi di soccorso, ma le difficoltà sono state eccessive a tal punto da richiedere l’attivazione da parte dei vigili del fuoco che, con l’autoscala, hanno preso in carico il paziente. Alle ore 12, la fine dell’intervento: la donna ha raggiunto l’auto ambulanza che l’ha trasportata in ospedale.