Cagliari, la 58enne Agnese Casu si aggiudica il titolo di Campionessa Italiana delle 48 Ore di Corsa

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Agnese Casu, 58 anni, si è aggiudicata il titolo di Campionessa Italiana delle 48 Ore di Corsa durante il Cinisello Balsamo Running Festival: un’altra vittoria per l’ultra maratoneta sarda che ha stabilito la migliore prestazione europea nella sua categoria e seconda a livello mondiale, percorrendo ben 283,360 chilometri durante la gara. Agnese ha riportato le varie vittorie e classificazioni ottenute durante la gara, nonostante abbia affrontato condizioni meteorologiche avverse, inclusa una pioggia incessante. Ha continuato a correre, sostenuta dal supporto degli amici e dei volontari presenti lungo il percorso. L’esperienza viene descritta come un’opportunità per superare limiti personali e alimentare la passione per la corsa delle ultramaratone. Ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile l’evento e si prepara per la prossima sfida: la Spartathlon.

A marzo Casu era stata premiata nell’ambito “Donne di coraggio e impegno sociale” a Palazzo Bacaredda in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

“Con coraggio, ha affrontato la Brazil 135 Ultramarathon, percorrendo 217 chilometri tra fango, pietre e pioggia, superando un dislivello di 7.000 metri a piedi in 40 ore e 51 minuti, è 17^ assoluta e 2^ tra le donne. Tocco e Lantini, nel premiarla, hanno augurato la “stessa forza a tutte le donne vittime di violenza”, sperando che l’impresa di Agnese possa “ispirare chi non ha voce” si legge nel sito istituzionale.