Cagliari, la 195 è una strada maledetta: due incidenti, Jeep in bilico su una Renault

La Sulcitana si conferma una strada maledetta. Due incidente in poche centinaia di metri con almeno cinque auto coinvolte: lo schianto più grave ha visto protagoniste una Jeen e una Renault, con la prima che è finita sospesa sulla seconda. Un uomo è rimasto ferito e portato all’ospedale in codice giallo. L’altro incidente tra tre auto sulle corsie opposte, andando verso Capoterra e Sarroch: grosso lavoro per gli agenti della polizia Locale e per i carro attrezzi e le gru impegnate a spostare le vetture rimaste coinvolte nei due schianti.