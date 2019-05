Cagliari, Kristian Marr live al Bflat

Venerdi 31 maggio ore 22 Bflat Jazz Club.

E’ stata Amy Winehouse a riconoscere il talento di Kristian e ad incoraggiarlo a portare avanti una carriera da solista. Totalmente a conoscenza degli standard e delle aspettative dell’industria musicale, lei si è trasformata in mentore per il promettente musicista. Ha investito su di lui e sul suo primo album “ Spring Heeles Jack”. In questo progetto Kristian appare sia come voce che come chitarrista. La band vanta un invidiabile repertorio Rock n’ Roll che l’ha portata a suonare in palcoscenici importantissimi. Nello stesso periodo Kristian inizia a collaborare come chitarrista nelle sessioni live e in studio di Amy Winehouse. Tra i due nasce un’amicizia morbosa ,che li porta anche a vivere insieme. Sarà proprio Kristian, l’ultima persona a vedere e a sentire Amy prima della sua morte.

Nel 2012 Kristian collabora con il gruppo rock/blues “Proud Mary” proveniente da Oldham. Con la band collabora Noel Gallagher, il quale contribuisce a creare alcuni arrangiamenti di chitarra e alcuni testi e decide d’inserire la band nel roster della sue etichetta Sour Mash, oltre che utilizzare la band nei suoi live. I Proud Mary sono molto conosciuti nel circuito dei festival e sono stati in tour insieme a Ryan Adams e Neil Young.

Ha fatto parte dei Spring Heeled Jack (suo progetto solista) e The Lipstick Melodies ( band di Alan Wass chitarrista di Pete Doherty)

Con quest’ultimi ha suonato nel luglio del 2014 a supporto dei Libertines al Hide Park Festival (Londra).

A febbraio 2015 è stato protagonista di un tour italiano che ha registrato diversi sold out e l’ha visto protagonista come open act del concerto milanese dei The Kooks.

Nel 2015 è stato anche impegnato sul set del film Malgrè Le Nuit e protagonista della campagna pubblicitaria del marchio The Kooples .

Per tutto il 2016 ha registrato un album acustico negli studi londinesi Sensible Studios.

Ad inizio 2017 è stato scelto come open act dei concerti parigini del suo amico Peter Doherty.

FILM

Oltre alla carriera da musicista Kristian ha intrapreso una promettente carriera da attore. Kristian si è anche unito a Peter Doherty apparendo nel film “Confessions of a child of century” uscito nel 2012. Nel 2014 Kristian ha recitato nel ruolo principale del promettente lungometraggio francese “Beyond the night” ,nel film lo si può vedere suonare il pianoforte e la chitarra. Inoltre ha partecipato al film “Set the Thames on Fire”, in uscita nel 2016. Diretto da Ben Charles Edwards, che ha come protagonisti Noel Fielding, Sally Phillips e Sadie Frost. Kristian interpreta due piccole parti in questa commedia dark.È stato protagonista del pluripremiato film Malgré la nuit – Un film de Philippe Grandrieux in uscita in Italia nel 2016.

