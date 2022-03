Cagliari-Juventus: prezzi dei biglietti alle stelle: 50 euro in curva, 100 euro nei Distinti. Cifre da capogiro per la sfida a Vlahovic alla Unipol Domus: altro che caro carburante, ogni dribbling rossoblù e bianconero sarà a peso d’oro. Con lo stadio riaperto al 100 per cento della capienza, in base allo stoop alle restrizioni Covid che arriverà dopo il 31 marzo con la fine dello stato di emergenza in Italia. Ed è già febbre per la caccia ai biglietti per il match che si giocherà tra due settimane, in anticipo di sabato alle 20,45. Una gara che potrebbe rivelarsi decisiva per la squadra di Mazzarri in corsa per la salvezza e per la Juventus dell’ex Allegri, che si gioca l’accesso alla Champions League ma che in caso di vittoria con l’Inter alla ripresa del campionato domenica prossima potrebbe addirittura tornare in corsa per lo scudetto. Chissà se i prezzi alti scoraggeranno i tanti tifosi bianconeri della Sardegna, in quello che da sempre è un derby, soprattutto con gli juventini della provincia di Sassari. Con super prezzi, un incasso record sperando in una bella (e costosa) partita.