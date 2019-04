Cagliari, Thalassa Azione: si dimette dopo 8 anni il presidente Ivano Argiolas

“Dopo quasi otto anni, non sarò più Presidente dell’Associazione Onlus Thalassa Azione”, così Ivano Argiolas, presidente e fondatore dell’associazione dei talassemici sardi, annuncia su facebook l’abbandono della carica

“Si conclude, non senza dispiacere ma persuaso di averci messo il massimo dell’impegno, un periodo davvero appassionante per me che sono stato il promotore del comitato costituente e successivamente, insieme ad un manipolo di coraggiosi, il Presidente ed il Rappresentate Legale. Insieme ai vari consiglieri”, aggiunge, “che nel tempo si sono succeduti e quelli che mi hanno accompagnato fin dal principio abbiamo fatto il possibile, a volte riuscendoci altre no, per garantire la rappresentanza e la tutela delle persone con talassemia in Sardegna.

Molto abbiamo fatto”, conclude, “anche per la promozione sociale e la sensibilizzazione alla donazione del sangue e per la ricerca scientifica, anche se possiamo serenamente considerare tutto questo una goccia nel mare per quanto è forte il bisogno. Un sentito ringraziamento a tutti voi che mi avete dato fiducia e sostegno”.