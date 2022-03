Cagliari irriconoscibile, la Lazio lo travolge 3-0: buio totale alla Unipol Domus

Il Cagliari mette i piedi per terra: sconfitta amara per i rossoblù che vengono battuti all’unipol Domus dalla Lazio. In rete Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson, in una gara che ha visto subito il Cagliari in difficoltà, con la Lazio di Sarri ben organizzata a centrocampo e soprattutto rapida nell’impostazione e nel ribaltamento dell’azione. Mazzarri punta sulla squadra che ha ottenuto i tre punti a Torino e conferma gli stessi titolari. Il Cagliari soffre Luis Alberto, tallonato da Alberto Grassi. Immobile apre le danze si rigore, da quel momento il Cagliari cerca una reazione che tarda ad arrivare e che non si concretizza. Anzi, è la Lazio a trovare il raddoppio in contropiede, come pure per il terzo gol.

Il Cagliari? La prima conclusione in porta è proprio di Bellanova e arriva al quarantasettesimo del primo tempo, poi ci riprova nel secondo tempo, tentando una rimonta che però non si concretizza. Gli uomini di Mazzarri, oggi, effettivamente non ci sono stati sulle seconde palle e sugli scontri diretti, soprattutto nei duelli uomo contro uomo sono stati superati dai biancocelesti, effettivamente di un altro livello. Finisce 3-0 per gli ospiti, rossoblù già con la testa al prossima sfida, in programma sabato contro lo Spezia, l primo scontro diretto di questa stagione con una diretta concorrente per la lotta per non retrocedere. Mazzarri dovrà lavorare tanto eimpegnarsi a infondere in questi calciatori che nulla è stato ancora conquistato è che bisogna purtroppo rimettere i piedi per terra.