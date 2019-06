Cagliari, ironia sui social sui nomi delle figlie. L’ira di Truzzu: “Mai così in basso”

Ironia e “cambi di nome”, sgradevolissime prese in giro via social nei confronti delle figlie di Paolo Truzzu, candidato a sindaco del centrodestra. I messaggi – i nomi delle figlie sono ovviamente oscurati perchè si tratta di minori – somigliano a “schizzi di fango” nei confronti di Truzzu. C’è chi addirittura fa il nome di “Benita”, chiaro riferimento al Ventennio, ma a far scatenare i commenti choc è la frase scritta da un utente di Facebook: “È vero che le figlie di Truzzu si chiamano…? Inquietante! È un esaltato o cosa? Non mi piace questa cosa”. E Truzzu replica in maniera, ovviamente, disgustata: “Ho due bellissime bambine che hanno due bellissimi nomi. Sono la mia gioia, sono il mio sorriso e la mia forza. Leggere queste cose mi intristisce e non avrei creduto si arrivasse così in basso per screditare l’avversario. Rassegnatevi, sarò comunque sindaco di tutti. Anche il vostro”.