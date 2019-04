Cagliari, invasione di rifiuti a Villanova: “Via Sulis è peggio di una discarica”

La rabbia è tutta contenuta nel messaggio mandato da una nostra lettrice, Veronica M., che gestisce un’attività commerciale in via Sulis: “Dopo aver fatto molte segnalazioni a Comune e De Vizia per venire a ritirare i rifiuti, nessuno si è visto. E pensare che c’è chi si lamenta per un po’ di rumore e non ci si preoccupa di vivere con la spazzatura e lo schifo sotto casa”. A Villanova riesplode l’emergenza rifiuti, ma stavolta tutto sarebbe legato al mancato ritiro: fuori dai maxi mastelli e dai cassonetti superstiti ci sono decine di sacchi, puzzolenti, ammassati. Proprio nella strada-gioiello del rione storico cagliaritano. “Sono giorni che non passano nemmeno a ritirare il vetro, figuriamoci tutti gli altri tipi di rifiuti”.

E, nelle foto inviate alla nostra redazione, si vede benissimo che i sacchetti abbondano sia di giorno sia di notte.