Cagliari, intrappolato dopo uno scontro con una gamba sotto la moto: 20enne in codice rosso

Brutto incidente stradale a Cagliari, i Vigili del Fuoco liberano un ventenne rimasto con un arto inferiore intrappolato nel motociclo.

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari è intervenuta nella tarda serata di ieri, poco dopo le 21, in viale Francesco Ciusa a Cagliari, per un incidente stradale in cui un’auto e uno scooter sono rimasti coinvolti in uno scontro.

Gli operatori all’arrivo sul posto hanno liberato il conducente dello scooter, un ventenne, che dopo l’impatto è rimasto intrappolato con un arto inferiore nel motociclo. Dopo averlo liberato, il giovane è stato affidato al personale medico sanitario inviato dal servizio territoriale di emergenza del 118 e trasportato in ospedale in gravi condizioni in codice rosso.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Sul posto anche la Polizia Locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.