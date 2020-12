Cagliari-Inter 1-3, Barella punisce i rossoblù: non basta un grande Cragno, la super beffa nel finale

IL CAGLIARI ESCE IN “BARELLA”

di Gigi Garau

Tre a uno per l’Inter il risultato finale Pranzo indigesto per il Cagliari di Di Francesco che viene superato alla Sardegna Arena da un Inter reduce dall’eliminazione in Champions League. Sullo stadio soffia un fastidioso maestrale che accarezza i volti dei calciatori in cerchio a centrocampo per il minuto di silezio in ricordo del grande “Pablito” Paolo Rossi. Cagliari – Inter è la partita degli ex, vedi Barella e Zappa, nonché Godin ancora fuori per la positività al coronavirus. La partita non si era affatto messa male per i rossoblù, un primo tempo che i ragazzi di Di Francesco hanno gestito come poteva, cercando di tenere la squadra corta e affidandosi ad una coppia di difensori centrali (Carboni e Walukiewcz) che fanno trentanove anni in due.

La corazzata nerazzurra è micidiale, Lukaku intraprende un vero e proprio duello personale con Cragno che è strepitoso almeno tre occasioni a negare il goal al forte attaccante interista, ci provano anche Sancez e Barella ma il portiere del Cagliari riesce a sventare con parate incredibili. Faragò ammonito, è costretto a limitare le sue interdizioni, l’Inter insiste sulla sua fascia sinistra e il Cagliari passa in vantaggio proprio da un’azione che si sviluppa sulla stessa fascia, Faragò serve Sottil che calcia, la palla viene respinta e lo stesso Sottil si esibisce in un tiro al volo che finisce in fondo alla rete, Cagliari in vantaggio a cinque minuti dalla fine del primo tempo. Tre minuti dopo è Pavoletti a divorarsi la palla del raddoppio, suglli sviluppi di un’azione impostata da Joao Pedro e Faragò e rifinita da Sottil. Intanto in mezzo al campo si assiste ad un esaltante duello tra guerrieri, quello tra Rog e Barella dove il croato sembra avere la meglio, con le buone e certe volte con le cattive.

All’inizio del secondo tempo Conte manda in campo Hakimi al posto di Perisic e un quarto d’ora dopo dentro anche Sensi per Eriksen e Yuong per Darmien, ancora Cragno sugli scudi a deviare un gran tiro di Young. Di Francesco fa entrare Nandez al posto di un esausto e bravissimo Sottil, quindi Klavan al posto di Faragò, l’idea del tecnico rossoblù è quella di implementare la linea difensiva e coprire il centrocampo, Conte risponde con Lautaro Martinez per Bastoni, quindi per il Cagliari fuori Pavoletti e dentro Cerri. Ma al 77’ in una delle rare occasioni che l’ex Barella si trova solo in area, scocca un tiro al volo che si insacca alle spalle di Cragno, l’ex rossoblù non esulta, il goal è bello e l’Inter agguanta il pareggio, cinque minuti più tardi Conte manda in campo D’Ambrosio per Hakimi e due minuti dopo il neo entrato, finalizza in rete un perfetto crosso di Barella e porta in vantaggio i nerazzurri. Di Francesco non ci sta e manda in campo Simeone al posto dell’ottimo Carboni che un minuto prima aveva servito un delizioso cross basso che Cerri sbaglia, mancando clamorosamente la deviazione. Pasqua assegna cinque minuti di recupero e proprio al terzo minuto, sugli sviluppi di un calcio d’angolo per il Cagliari, Cragno si porta nell’area avversaria, dal cross vengono fuori una serie di rimpalli che alla fine premiano Lukaku che s’invola solitario verso la porta sguarnita del Cagliari e va a siglare il terzo goal che mette la parola fine all’incontro. Cagliari sconfitto ma non del tutto negativo, del resto il divario tecnico e anche atletico con l’Inter, è risultato abbastanza evidente. Peccato perché la partita si era messa bene e forse poteva avere un epilogo diverso se Pavoletti avesse centrato il raddoppio con la clamorosa occasione capitatagli, certo il Cagliari non può pretendere di fare punti con le big, ma una gestione più attenta della partita sarebbe stata opportuna. Igliori del Cagliari è giusto ricordare il solito Cragno che è stato protagonista di almeno cinque interventi molto difficili e Sottil che sulla fascia sinistra ha creato non pochi problemi ai difensori nerazzurri, molto bravo anche Rog che ha contenuto il sempre bravo Barella, una nota di merito ai giovani Carboni e Walukiewicz che davanti ai fuori classe avversari non si sono lasciati intimorire, ora per il Cagliari arriva un tour de force che sino a Natale potrà indicarci in maniera più chiara il valore della squadra.