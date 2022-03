Cagliari, inseguimento in auto per le vie della città: denunciato un nigeriano, 3 carabinieri feriti.

E’ avvenuto intorno alle 21 di ieri, a Cagliari. I carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un cittadino nigeriano, 35enne, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. I militari, alle precedenti 15:40 circa, su segnalazione giunta alla centrale operativa di un veicolo che creava pericolo alla circolazione stradale, in via Ticca, hanno intercettato una Twingo, condotta e di proprietà del cittadino straniero. Dopo aver fermato il veicolo, i militari sono scesi dall’auto per identificare il conducente il quale, alla loro vista, ha ripreso improvvisamente la marcia, incurante del rischio di investire uno degli operanti. Successivamente, dopo un inseguimento avvenuto anche con l’ausilio di un secondo equipaggio e terminato lungo la Ss 130 km in territorio di Elmas, il veicolo è stato bloccato. I militari sono di nuovo scesi dall’auto e visto che il fermato, rimasto nell’auto ancora in moto, ha tentato di riprendere la marcia, hanno infranto entrambi i finestrini anteriori, cercando di bloccarlo. L’uomo, dopo aver aperto la portiera e tentato di aggredire uno degli operanti, è stato raggiunto da un colpo esploso dalla pistola ad impulsi elettrici in dotazione. Il personale sanitario, opportunamente intervenuto sul posto su richiesta dei militari, ha visitato lo straniero a cui sono stati rilevati parametri nella norma. L’uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale mentre tre dei militari hanno riportato lievi ferite in conseguenza della rottura dei vetri. Durante la perquisizione veicolare sono state rinvenute due bustine di marijuana, del peso complessivo di 1,9 gr., sottoposte a sequestro. Per tale motivo, l’uomo sarà segnalato alla competente autorità amministrativa. E’ stata inoltre elevata nei confronti dell’interessato una sanzione amministrativa per guida senza patente e perché il veicolo era privo di copertura assicurativa. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro e affidata per la custodia a una ditta convenzionata.