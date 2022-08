Cagliari, infermieri e Oss si fermano: “Sciopero al Brotzu, l’ospedale è una nave alla deriva”

I sindacati Nursing Up, Usb Sanità, Nursind, Fsi e Cisna vanno all’attacco della dirigenza generale del Brotzu e confermano in pieno lo sciopero, il prossimo sedici settembre. Diego Murracino, Gianfranco Angioni, Fabrizio Anedda, Marco Pulisci e Giovanni Congiu mettono in fila tutte le criticità del più grosso ospedale sardo e del Businco: “Manca un confronto serio e un progetto organizzativo condiviso. Non possiamo accettare che chi viene nominato dalla una parte politica possa fare il bello e cattivo tempo comportandosi da padrone. Oramai l’Arnas Brotzu è una nave alla deriva, troppa confusione e pressappochismo. Ogni giorno ce n’è una, abbiamo potuto constatare che l’amministrazione ha adottato e deliberato il regolamento orario e il regolamento delle pronte disponibilità. Degli stessi dopo un attenta analisi abbiamo potuto verificare che oltre ad essere peggiorativi e in contrasto rispetto alle norme nazionali. Non è tollerabile che i regolamenti vengano stilati ad uso e consumo esclusivamente per le esigenze dell’amministrazione.

Nulla viene inserito per il pagamento e il recupero delle centinaia di ore in eccedenza che i lavoratori hanno nel proprio monte ore e il beneficio delle ferie viene ridotto. Viene inoltre arrecato pregiudizio per i lavoratori che beneficiano dei permessi per la legge 104″.

Per quanto attiene il piano delle pronte disponibilità, denunciano i sindacalisti, “come si evince dal regolamento, l’amministrazione continua a predisporle in maniera unilaterale e continua a programmarle in servizi non contemplati dalle norme, con l’intento di mal compensare un ormai annosa e non più tollerabile cronica carenza di personale, facendo gravare i costi derivanti sulle tasche degli operatori, oltre a determinare un utilizzo improprio, quindi perseguibile, dell’istituto stesso. Ancora una volta l’amministrazione procede e penalizza i diritti e le tutele di chi tira avanti la carretta sempre più sgangherata. Non capiamo quale disegno ci sia dietro e chi sono i registi di questo disastro che vede coinvolto tutto il personale sanitario, tecnico e amministrativo dei due presídi ospedalieri San Michele e Businco”.

Ed ecco, nel dettaglio, le ragioni che porteranno al blocco di tutte le attività per almeno 24 ore: “Nonostante le reiterate richieste per poterci confrontare nel merito dei problemi e cercare di risolverli, apprendiamo che solo una cerchia ridotta di sindacati ha l’opportunità e il privilegio di incontrare il direttore generale. È inoltre un paradosso che gli stessi sindacati e le loro Rsu invitati al tavolo ristretto delle trattative hanno tra loro dirigenti sindacali che ricoprono incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento. Purtroppo, il mortificante contesto organizzativo che coinvolge tutte le unità operative viene amplificato dalle ristrettezze economiche che i lavoratori e le lavoratrici vivono per i penalizzanti accordi che ogni anno vengono sottoscritti a loro danno.