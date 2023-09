Cagliari, infermieri costretti a lavare e pulire i pazienti: il Brotzu paga 115mila euro di danni

Il Brotzu dovrà pagare 115mila euro di danni perchè, in secondo grado, il giudice ha riconosciuto valide le accuse lanciate da sette infermieri del più grosso ospedale sardo. La parola chiave è demansionamento: anzichè svolgere i compiti previsti dal contratto, hanno spesso dovuto sopperire alla carenza di operatori socio sanitari e svolgere tutte le attività di supporto e igienico sanitarie. Significa che sono stati costretti a pulire e lavare i pazienti ricoverati nei reparti, tutti compiti che non spettano certamente a un infermiere. A luglio 2019, dopo la sconfitta in primo grado, i sette infermieri, tutelati legalmente dall’avvocato Giacomo Doglio, avevano fatto ricorso in appello. E l’hanno vinta: il 30 marzo di quest’anno il giudice ha ribaltato la decisione presa quattro anni fa. E ora dalle casse pubbliche dovranno uscire centoquindicimila euro: venerdì scorso la stessa azienda sanitaria ha deciso di aprire il portafoglio e non tentare ulteriori ricorsi.

Esulta a metà il sindacato degli infermieri, il Nursing Up, in Sardegna guidato da Diego Murracino: “È una magra vittoria non tanto per i colleghi che si sono visti riconoscere i propri sacrosanti diritti, quanto perchè la situazione di crisi va avanti. La metà dei reparti del Brotzu sono ancora senza Oss e le prime vittime sono i pazienti, i malati, lasciati allo sbaraglio e abbandonati. L’azienda non vuole pagare e la Regione non le permette di fare nuove assunzioni di centinaia di Oss. Per gli infermieri, svolgere ruoli non adatti e che non hanno niente a che fare col loro percorso di studi ,che li ha portati a laurearsi, rappresenta prima di tutto un gravissimo danno all’integrità professionale. Un laureato ha responsabilità ben più elevate che quella di pulire pazienti”.