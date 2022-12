Cagliari, infermiere stacca dal turno notturno e si ritrova l’auto smontata: addio ruote

Amara sorpresa per un infermiere del Brotzu di Cagliari. Dopo aver smontato dal turno notturno si è diretto verso la sua automobile, parcheggiata nel piazzale pubblico di via Peretti, ritrovandola sollevata con un cric e senza le quattro ruote. I ladri di gomme continuano, purtroppo, a colpire. A mandare a segnalazione al nostro giornale è un suo collega: “Era molto dispiaciuto, ovviamente. Ha chiamato i carabinieri e il carro attrezzi per faa portare via”. Sarà molto difficile risalire ai responsabili, l’area non sarebbe infatti coperta da telecamere proprio perché si tratta di un parcheggio pubblico.

“Da tantissimo tempo subiamo furti, speriamo sempre dopo i turni di ritrovarci almeno l’auto, anche se sono capitati casi in cui i ladri sono riusciti a portarsi via l’intera automobile”.