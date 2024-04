Cagliari, incubo traffico in via Peretti: lunghe code di auto per il nuovo asfalto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La buona notizia è che gli attraversamenti rialzati sono stati messi, in via Peretti. La cattiva è che ora, con gli asfalti nuovi, le code e i disagi sono all’ordine del giorno. Una corsia ko, spazio in meno per automobilisti e scooteristi sin dalle nove del mattino su un’arteria frequentatissima e utilizzata ogni giorno da migliaia di guidatori. Le code sono molto lunghe e qualcuno, sui social, posta foto e racconta il proprio calvario: “Anche un’ora in fila, non potevano fare i lavori in altri orari?”.