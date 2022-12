Cagliari, incubo Asse Mediano: incidente tra 4 auto con cinque feriti e traffico ko

Ennesimo schianto sull’Asse Mediano di Cagliari, sempre più una strada incubo. Quattro auto e cinque feriti, tra loro due ragazze di 27 e trent’anni, tutti trasportati da tre ambulanze in codice giallo all’ospedale. Ferite non gravi, quindi, ma i problemi sono altri: le code chilometriche e il traffico letteralmente in tilt all’antivigilia di Natale. Sul posto è intervenuta anche la polizia Locale, lo schianto è avvenuto in direzione Brotzu e in un momento in cui in tanti, usciti dall’ufficio prima delle vacanze natalizie, pendolari, stavano ritornando nelle loro case dell’hinterland cagliaritano. Soliti tappi e solite lunghe attese prima che tutte le macchine fossero spostate dal centro della strada.

Un copione visto troppe volte, e al quale nessuno sembra saper trovare una soluzione per evitarlo: l’Asse Mediano non si può abbattere o chiudere, la prudenza alla guida dev’essere sempre massima. Ma, soprattutto vicino agli svincoli, il rischio di incidenti aumenta, e non di poco.