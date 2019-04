Cagliari, incidente in viale Monastir: due auto coinvolte e tre feriti

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari alle 19:30 circa, per un incidente stradale che, per cause ancora da accertare, ha visto coinvolte due auto e tre persone a bordo dei veicoli.

I vigili e l’ambulanza del 118, sono intervenuti per soccorrere gli occupanti e mettere in sicurezza i veicoli e la strada. Due donne, madre e figlia, a bordo di una Fiat 500 sono riuscite ad uscire dal veicolo solo dopo che i vigili hanno provveduto ad aprire gli sportelli che a causa dell’impatto erano bloccati.

Tutte le persone coinvolte sono state affidate agli operatori sanitari del 118 per controlli e accertamenti, nessun ferito grave. Sul posto anche la Polizia municipale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.