Cagliari, incidente in via Roma: bus travolge un passante sulle strisce pedonali

Di



cagliari

Un autobus condotto da un 64enne residente fuori città stava attraversando il lungo mare New York 11 settembre 2001, quando, arrivato all’altezza di piazza Darsena, per cause in fase di accertamento, ha investito un pedone 55enne tedesco che stava attraversando le strisce pedonali diretto verso la piazza