Cagliari, incidente alla rotatoria: scooterista trascinato da un’auto per alcuni metri

Incidente stradale ieri sera nella rotonda di San Bartolomeo. Un 18enne di Cagliari a bordo di uno scooter nell’affrontare la rotatoria per rientrare verso il centro città si è scontrato con un veicolo che circolava all’interno della stessa. Dopo l’urto, lo scooter e il suo conducente sono rimasti incastrati sotto il veicolo e trascinati per alcuni metri. Il ragazzo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al PS dell’ospedale SS Trinità con assegnato codice verde. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi