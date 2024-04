Cagliari, incendio in un appartamento in via Tuveri: palazzina invasa dal fumo evacuata (VIDEO)

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Paura nella centralissima via Tuveri a Cagliari per un incendio scoppiato all’interno di una palazzina. Le fiamme sono partite da un appartamento all’ultimo piano e una grossa colonna di fumo, ben visibile anche da grossa distanza, ha invaso tutte le scale e gran parte del palazzo, al civico 44. Solo paura, tanta, ma nessun ferito accettato. I vigili del fuoco sono stati molto rapidi e, divisi in tre squadre, si sono subito messi a lottare per domare l’incendio.

Il traffico nel tratto di strada interessato dall’incendio è stato bloccato e fatto deviare.