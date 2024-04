Cagliari, fiammata dal fumaiolo della nave Grimaldi: paura sul traghetto per Civitavecchia

Un’improvvisa fiammata da uno dei comignoli ha fatto fare al comandante “indietro tutta”. L’imbarcazione è stata riormeggiata in porto. Solo un po’ di tensione per i 93 passeggeri, nessuno ha riportato danni. In azione, per motivi di sicurezza, varie squadre di pompieri. Dopo 5 ore e tutte le verifiche del caso, la nave è ripartita. VIDEO