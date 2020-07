Cagliari, incendiato l’ingresso di Cucina Eat: “Dopo il Covid ne avevamo bisogno…”

Fiamme davanti all’ingresso di Cucina Eat, locale di piazza Galilei a Cagliari. A dare notizia dell’incendio, con foto e post su Facebook, sono gli stessi titolatiri: “Ringrazieremo a lungo un tale signor Covid che ci ha permesso di fare ben tre mesi di ferie. Ci siamo rilassati, sempre con un buon bicchiere in mano. Ma, siccome le ferie non sono mai troppe, ora ringraziamo il signor Fire che ha pensato bene di mettere uno scooter davanti alla nostra porta e di dargli fuoco. Per cause di forza maggiore ancora un po’ di giornate libere per noi, ne avevamo bisogno”.

“La voglia di scherzare rimane sempre, la voglia di fare ancora di più. Riapriremo presto, vi terremo aggiornati! Saremo sorridenti più che mai e inviteremo al tavolo i signori Fire e Covid, senza distanziamento sociale!”.