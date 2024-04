Cagliari, in via Biasi ecco una nuova mega clinica con parco e parcheggi interrati

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una nuova mega clinica alta sette piano con parco e parcheggi interrati a Cagliari. La società Kinetika Sardegna ha ottenuto l’autorizzazione per un progetto edilizio finalizzato alla realizzazione di una struttura sanitaria ad alta complessità che nascerà tra via Biasi e via Chiabrera, nell’ambito della lottizzazione “Oliveto”.

Sarà articolata su più piani. Quelli interrati (due) saranno destinati a parcheggi e servizi, mentre il piano terra comprenderà l’area ricevimento, la hall, il bar, servizi, l’area per la diagnostica per immagini, gli ambulatori, l’area prelievi, il laboratorio di analisi, la sala mortuaria e i elativi servizi.

Il primo piano sarà destinato alle visite mediche e alla diagnostica, ai servizi di gestione e amministrazione, spogliatoi e servizi per il personale. I piani 2°, 3°, 4° e 5° sono destinati alle degenze chirurgiche: 64 sono le stanze doppie e 12 le stanze singole, per un totale di 140 posti letto. Il piano 6° verrà interamente destinato al blocco operatorio, con sei sale chirurgiche, le sale preparazione e risveglio, la sterilizzazione, o locali per gli operatori, compresi spogliatoi e servizi. Al 7° piano terrazza ed impianti.

Kinetika ha già ottenuto dall’assessorato regionale alla Sanità l’autorizzazione per il trasferimento nella nuova struttura di via Biasi e via Chiabrera al trasferimento parziale di 128 posti letto, e per il trasferimento parziale dell’attività di assistenza specialistica ambulatoriale, di specialistica ambulatoriale, diagnostica per immagini e diagnostica di laboratorio dalle attuali Case di Cura “Polispecialistica Sant’Elena” di viale Marconi e “Policlinico Città di Quartu” in via Silesu, entrambe a Quartu, e dalla “San Salvatore” di via Scano a Cagliari.

In arrivo anche un nuovo parco. Per compensare l’incremento della densità veicolare sulla rete stradale locale, e per favorire la permeabilità pedonale, verrà realizzato un corridoio verde tramite un parco privato con la fruizione pubblica garantita da percorso pedonale che nascerà nei portici della clinica e che garantirà il collegamento tra le due aree verdi pubbliche: quella del Parco della Musica e piazza Giovanni XXIII e quella del parco di via Salvatore Rosa – Giardino Biasi.