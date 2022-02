Cagliari, in tilt la condotta di via Cocco Ortu: lavori ancora in corso, ieri cittadini a secco

Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro in via Cocco Ortu, a Cagliari, per riparare un guasto nella condotta del diametro di 700 millimetri che collega i serbatoi di San Michele e quelli di Monte Urpinu. Trattandosi di una delle principali distributrici della città è stato necessario eseguire preliminarmente delle manovre in rete per isolare il tratto interessato. Nell’area compresa tra via Pegolesi, Largo Gennari, via Tuveri, via Dante e via San Benedetto l’erogazione all’utenza è garantita attualmente dalle reti secondarie: si verificheranno, quindi, cali di pressione e temporanee interruzioni soprattutto nelle ore di maggior consumo e in particolare nei piani più alti dei condomini.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.