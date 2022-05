Cagliari: in piazza Seui presto nuovo verde, giochi per i bimbi e telecamere anti vandali

Nuovo verde, giochi per i bimbi e telecamere contro i vandali. E’ la riqualificazione in arrivo in piazza Seui, l’area tra via Monte Sabotino e via Trincea dei Razzi che qualche anno fa è stata oggetto di un intervento di riqualificazione che l’ha trasformata in una piazza.

Questo intervento risulta però incompleto, in particolare nella parte centrale: mancano i principali elementi che ne favoriscano l’effettiva fruizione da parte degli abitanti del quartiere.

“Per questo motivo, come gruppo Psd’Az abbiamo presentato una mozione in Consiglio comunale per prevederne il completamento con nuovi alberi nelle aree laterali per aumentare la qualità della piazza dal punto di vista ambientale e favorirne una maggiore fruizione anche nelle ore più calde”, annuncia Roberto Mura, capogruppo Psd’Az, “l’installazione di giochi per bambini e per anziani per favorire, incentivare e incoraggiare l’effettiva e corretta fruizione della piazza, dell’impianto di videosorveglianza per favorire la sicurezza e la perseguibilità di comportamenti illeciti e di nuove panchine e nuovi elementi di arredo.

Questo intervento è fondamentale per soddisfare le esigenze dei residenti del quartiere che chiedono che la piazza sia più bella, più pulita e più accogliente”.