Cagliari, in piazza del Carmine gran finale della Coppa gentlemen

Si e’ conclusa domenica 26 con l’ Arrivo degli Equipaggi in Piazza Del Carmine a Cagliari, la XVII Edizione della Coppa Gentlemen Sardi . L’ Evento e’ stato organizzato dall’Associazione Automoto d’Epoca Sardegna con il supporto della Regione Autonoma della Sardegna, dell’ Assessorato al Turismo e dei Comuni di Cagliari e Tortolì. Sul gradino piu’ alto del podio Alessio Bellisai e Riccardo De Martis su Triumph TR3A del 1960 , al secondo posto Alessio Allena e Roberto Campus su Lancia Trevi 1.6 del 1984 ,la terza posizione e’ stata appannaggio di Alessandro Virzì e Valentino Poddi su Volkswagen Maggiolino 1200 del 1964 .Il Trofeo Car & Classic è stato assegnato alla Ford Model A del 1930 di Davide Bertola e Ilaria Picchetti. Intorno alle ore 17,00 le autovetture sono giunte a Cagliari e si sono schierate nella centralissima Piazza del Carmine dove sono state esposte al pubblico . I Visitatori hanno cosi’ potuto ammirare tantissimi esemplari di assoluto pregio , in evidenza tra le piu’ datate la Bentley 3 Litre del 1925 ,l’Ansaldo 4 F del 1927 ,l’Itala 65 Sport del 1930 , la Vale Special del 1933 , la Riley 1.5 Special del 1936 e la Fiat 508 Balilla del 1936 . Tra le auto degli anni 50, Jaguar XK 120 del 1954, MGA rispettivamente del 1957 e 1958 , MG A 1600 twin Cam del 1959 . Tra quelle degli anni 60 tre stupendi esemplari di Triumph TR3A ed ancora Innocenti 950 Spider del 1961,Lancia Appia del 1961,Jaguar E-Type 2+2 del 1966 . Nutrita la rappresentanza delle auto anni 70 tra cui Porsche 911T del 1970 , Lancia 2000 del 1973, Lancia Fulvia Coupe’ del 1971 , Fiat 124 Spider del 1978 , Excalibur Phaeton III DEL 1978 . Tra le autovettureinvece degli anni 80 , 90 e 2000 in evidenza tra le altre un’ Alfa Romeo Spider 1600 del 1983 , una Jaguar XJS 3.6 Coupe’del 1988 , una Lancia Delta Integrale del 1991 ,una XXR del 2003 ed una Ferrari 360 Spider del 2003 . A conclusione dell’importante manifestazione si e’ tenuta nell’ Aula Consiliare del Comune di Cagliari la premiazione per le varie categorie ed il saluto degli ospiti e degli organizzatori in un atmosfera di grande entusiasmo e soddisfazione . Un edizione della Coppa Gentlemen Sardi che si conferma ancora una volta di assoluto prestigio e che unendo la passione per il motorismo storico alla valorizzazione delle bellezze del territorio riesce sempre a regalare emozioni.