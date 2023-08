Cagliari, in permesso premio viene trovato ubriaco alla guida e scappa

Cagliari, giovane ventiquattrenne tenta la fuga ma viene fermato dalla polizia.

Nelle prime ore del mattino del 10 agosto, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Cagliari è stata attirata dal forte rumore emesso da un veicolo e ha proceduto al suo controllo. Dopo un rocambolesco inseguimento in auto e il tentativo di scappare a piedi, il conducente è stato fermato. Dagli accertamenti è risultato che il giovane era destinatario di una sentenza di condanna per omicidio e si trovava in permesso premio per svolgere un’attività lavorativa presso un esercizio commerciale a Sarroch. Tra le prescrizioni imposte dal provvedimento, oltre alla dimora per alcuni giorni a Sarroch, il ventiquattrenne non avrebbe potuto condurre veicoli a motore. Sottoposto ad accertamenti etilometrici è anche risultato positivo.

Il giovane è stato denunciato a piede libero per il reato di cui all’art.337 c.p. e gli è stata contestata la guida in stato di ebbrezza.