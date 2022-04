Cagliari, in migliaia per il Potter Day alla Fiera: risorgono anche giostrai e paninari

In migliaia a Cagliari per il Potter Day alla Fiera. I due padiglioni dedicati al maghetto di Hogwarts fanno boom: sin dalla prima mattina, all’apertura dei cancelli di viale Diaz, in tanti hanno scelto di pagare cinque euro per girare tra gli stand, fare foto e comprare gadget: per un paio di orecchini con la faccia di Harry Potter e i doni della morte si sono spesi anche dieci euro. Prezzi più contenuti, invece, per la bacchetta originale del mago, il mantello o la sciarpa del Grifondoro.

Un successo, seppur in una Fiera ancora senza eventi che riescano a riempire tutti i padiglioni. Ma, soprattutto, c’è stata la resurrezione degli ambulanti: giostrai e paninari hanno lavorato a pieno ritmo e, per la prima volta dall’inizio della pandemia, sono tornati negli spazi fieristici.