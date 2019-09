Cagliari in lacrime per la morte dell’ex sindaco Franco Murtas: “Addio a un uomo rigoroso”

Di



Cronaca

Esponente di spicco della Democrazia Cristiana, si è spento all’età di 88 anni. Dal 1961 al 1994 ha sempre “masticato” politica e, in pensione, ha fatto il giudice di pace. Il ricordo commosso di Paolo Truzzu: “Addio a un uomo per bene e che ha svolto il suo ruolo con senso delle istituzioni in anni non semplici per l’Italia