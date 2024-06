Cagliari in lacrime per Fabio Piga, il “gigante buono” ucciso a coltellate al Donegal da un 26enne

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Fabio Piga, per tutti “Fabione” o il “gigante buono”. Aveva trentasette anni ed è stato accoltellato a morte al Donegal, locale della movida notturna di via Caprera a Cagliari. Piga, nel mondo della notte, era conosciuto da tutti come buttafuori, con un passato da carabiniere. Lavorava da tempo al Porto Canale. Il fendente al petto l’ha ricevuto al culmine di una lite con un ventiseienne, già fermato dalla polizia e portato in questura. I soccorsi, per quanto rapidi, si sono rivelati inutili per Fabio Piga.

Sono già tanti i messaggi di cordoglio su Facebook, sia da parte di conoscenti e amici sia da parte dei gestori di altri locali.

Ha collaborato Ennio Neri