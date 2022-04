Cagliari in lacrime, addio al medico poeta Mahmoud Suboh

Addio a Mahmoud Suboh. E’ morto il noto medico nefrologo, scrittore, poeta e attivista palestinese. Lascia 3 figli. Nato a Betlemme nel 1959, emigrato da giovane in Sardegna, si è laureato nella facoltà cagliaritana di Medicina. Ha lavorato per anni nella clinica Lai e più recentemente nella clinica San Salvatore. “La sua scomparsa è un duro colpo per la comunità palestinese”, dichiara Fawzi Ismail, “anche perché arriva due anni dopo la scomparsa di Nabeel Kheir (il medico sardo palestinese, morto di Covid, ndr), siamo vicini alla sua famiglia qui in Sardegna e a quella in Palestina”.