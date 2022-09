Cagliari, in fin di vita il 45enne travolto sulle strisce in via Is Mirrionis: l’automobilista si è costituita

È un uomo di 45 anni ad essere stato investito nella notte, come anticipato da Casteddu Online, sulle strisce pedonali in via Is Mirrionis a Cagliari. Il pedone è al Brotzu e si trova in fin di vita. A travolgerlo una cagliaritana di 26 anni che, subito dopo l’incidente, non si è fermata ma è fuggita a tutto gas. Qualche ora dopo si è presentata negli uffici della questura, ammettendo le sue responsabilità. Gli investigatori della squadra mobile, a seguito degli accertamenti, hanno proceduto alla denuncia del conducente, una donna cagliaritana di 26 anni, per omissione di soccorso e lesioni gravissime.