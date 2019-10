Cagliari, in due scappano dal ristorante del sushi senza pagare: “Avete tre giorni per rimediare”. Diventa virale l’appello di un ristorante giapponese di Via Roma: “Ieri sera questi due ragazzi sono scappati senza pagare dal nostro ristorante. Avremmo potuto denunciare subito, invece abbiamo ritenuto giusto dare anche a loro la stessa possibilità che avevamo dato in un’altra occasione. Chiediamo a tutti la condivisione di questo post affinché anche a loro giunga questa notizia e sappiano che hanno tre giorni di tempo per tornare sui loro passi e rimediare a questa disonesta azione”. Già lo scorso anno, dallo stesso ristorante giapponese, alcuni giovani non avevano pagato il conto facendo perdere le loro tracce. Poi avevano fatto marcia indietro dopo la denuncia social dei titolari, chiedendo scusa e saldando il cibo mangiato. Sarà così anche questa volta? I titolari hanno diffuso su Fb le immagini dei ragazzi, filtrate in modo che non siano riconoscibili.