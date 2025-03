Istituita la Consulta dei giovani del Comune di Cagliari. Oggi, giovedì 6 marzo, la prima seduta pubblica, in Consiglio Comunale: conoscitiva per i componenti, ma anche organizzativa. Il presidente eletto è Davide Floris, 22 anni, mentre il vicepresidente è Christian Colandrea, 18 anni. Fanno parte di diritto del Consiglio direttivo, composto anche dagli eletti Luca Madeddu, Lorenzo Massa, Virginia Anna Floris, Elisa Pitzalis, Margherita Tanca, Simone Cuccu, Gianluigi Mamusa e Lorenzo Zucca.

All’incontro hanno partecipato il sindaco Massimo Zedda, cui per regolamento spetta la prima convocazione, l’assessora alla Pubblica istruzione, sostegno allo studio e alla conoscenza Giulia Andreozzi, che ha anche la delega alle Politiche giovanili e gran parte dei componenti della commissione Pubblica istruzione con la presidente Paola Mura.

“La Consulta”, ha sottolineato il sindaco Zedda in apertura dei lavori, “ha una grande importanza: rappresenta una parte di società per cui chi amministra una città può interpretare dati o predisporre un sondaggio per conoscerne le reali esigenze. Niente, però, può essere paragonato a un confronto diretto con chi quelle esigenze e quei bisogni li vive direttamente. La vostra partecipazione alla Consulta avvia un meccanismo di disponibilità non scontato, che potrà portare a un confronto continuo e costruttivo su come deve svilupparsi e migliorare la città”.

“Siamo felici per questo appuntamento”, ha ribadito l’assessora Andreozzi, “perché crediamo negli istituti di partecipazione. Questo ha una veste particolare, perché per l’età dei componenti racchiude praticamente due generazioni. Ci aspettiamo non solo suggerimenti, ma un confronto costruttivo: sulla città di domani, certo, ma anche su quella di oggi”. Concetto confermato dalla presidente Mura: “Una pluralità di voci capace di rappresentare in modo concreto le esigenze di oggi ma anche le prospettive future”.