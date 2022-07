Cagliari, in centinaia in fila sotto il sole alla Fiera: il poker dei vaccini anti Covid con la quarta dose

Cagliari, in centinaia in fila sotto il sole alla Fiera: il poker dei vaccini anti Covid anche per chi non è ancora prenotato. La foto di oggi scattata all’hub della Fiera: solo la fila era di circa cento persone, due ore di attesa per chi agognava la quarta dose anti virus, in questo luglio di boom del Covid in Sardegna. E se ieri erano state inoculate 600 dosi, oggi probabilmente saranno di più mentre l’Ats sta mettendo a punto il servizio delle prenotazioni con gli orari precisi. Ma per gli over 60 la quarta dose del vaccino è pronta. Poi, forse, ci sarà in autunno un altro vaccino aggiornato a tutte le nuove varianti di un virus che continua a mutare per cercare di sopravvivere, anche se indebolendosi, per cercare di dribblare proprio i sieri di Pfizer e Moderna.

Ma se qualcuno pensava a un flop dovrà ricredersi: la folla di questa mattina alla Fiera dimostra che in tanti tra gli over 60 vogliono proteggersi da subito, con la quarta dose, il poker della protezione è servito. Con numeri di contagi pericolosi nell’Isola, che oscillano fra i tremila e i quattromila positivi al giorno, che non inducono a ben sperare anche se gli esperti indicano per la fine di luglio il picco di questa nuova ondata. Ma preoccupa l’autunno con la ripresa delle scuole e di tutte le attività.