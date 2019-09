Cagliari, immondezzaio a cielo aperto a Medau Su Cramu: “Invasi dai rifiuti per la gioia dei vermi”

Le poltrone di quello che, forse, era un divano utilizzato da una famiglia cagliaritana, materassi, pezzi di automobile e – per non farsi mancare nulla – resti di cibo ormai mezzo putrefatti dal sole con vermi che saltellano da una parte all’altra. Nel rione cagliaritano di Medau Su Cramu la rabbia dei residenti è arrivata alle stelle. Le viuzze non asfaltate “adagiate” nell’oasi gioiello di Molentargius sono diventate, da settimane, la nuova meta sicura degli incivili del rifiuti. Chi non si è ancora abituato a fare il porta a porta a Cagliari – e probabilmente anche qualche “caddozzo” dell’hinterland – ha deciso di caricare l’auto di questo o quel rifiuto e abbandonarlo a pochi metri da fenicotteri e pesci. Le segnalazioni al Comune sarebbero numerose. Antonio Bruno, 43enne residente in via del Sale, ha spedito un ricco reportage fotografico alla nostra redazione: “Noi abbiamo i mastelli e il servizio di raccolta è perfetto, è frustrante sapere che paghiamo la Tari anche per questi incivili. Ci sono automobilisti che entrano nel rione e si liberano dei rifiuti. Ho segnalato al Comune, mi è stato detto di rivolgermi alla De Vizia e all’Ente parco, poi alla Forestale”. Risultato? “Una situazione che dura sin dal mese di agosto. Insieme ad altri abitanti, per quanto ci è possibile, raccogliamo noi plastica e vetro abbandonati e li mettiamo nei nostri bidoncini”.

L’elenco delle vie invase dai rifiuti è lunga: “Via dei Tulipani, via dei Gelsi, via delle Orchidee. Inoltre, in via La Palma la strada è dissestata in più punti, un altro bel problema”. E le telecamere? “Nel rione non ci sono mai state, chissà se a breve ne installeranno qualcuna, sarebbe utile”.