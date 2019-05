Cagliari, imbarcazione rischia di affondare a Su Siccu: intervengono i vigili

Gli uomini della capitaneria di porto e il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco, sono intervenuti questo pomeriggio, intorno alle 17:00, nel porticciolo di Su Siccu, per mettere in sicurezza un’imbarcazione che rischiava di affondare perché imbarcava acqua. Gli operatori all’arrivo sul posto hanno raggiunto la barca e una volta a bordo hanno provveduto all’aspirazione, rilasciandola poi in galleggiamento in sicurezza.