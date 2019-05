Cagliari, il video denuncia: “Grazie alla signora che fa defecare il suo cane in strada e poi ci mette sopra il mastello…”

Cagliari, un video denuncia di un lettore riapre la polemica su cani, rifiuti e…mastelli. Claudio Garau denuncia un caso limite: “Zona San Benedetto, la delicatissima signora del video lascia defecare il suo cane davanti a casa mia. L’incredibile arriva ora. Anzichè pulire il prodotto del cane, ci mette sopra il mastello dell’organico, in modo tale da lasciare un ricordino anche al proprietario del secchio. Stiamo lottando per una città più pulita, ci mancano solo gli sconsiderati che mandano tutto a quel paese con queste penose azioni”, commenta il residente della zona. La donna che nel video non è ovviamente riconoscibile, nella notte sembra davvero utilizzare il mastello per coprire i bisogni del quattro zampe. In un caso dove si intrecciano più polemiche: quella del porta a porta, del rispetto dei padroni dei cani, della pulizia delle strade, della civiltà…..guardate il VIDEO.