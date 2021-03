Cagliari, il video dello schianto nel Largo Carlo Felice tra l’auto in fuga e l’auto dei carabinieri. Guardate il VIDEO impressionante: l’inseguimento e poi lo scontro frontale, che solo per miracolo non è sfociato in tragedia a causa dell’imprudenza dei quattro giovani. “Abbiamo avuto un frontale, abbiamo avuto un frontale”, il grido dei carabinieri nel venerdì notte pazzesco a Cagliari. Immagini che si commentano da sole, con l’inseguimento che era cominciata ciao in viale Buoncammino e l’auto di rinforzo dei militari partita dalla zona della stazione. Una serata difficile da dimenticare, conclusasi con l’arresto di un pluripregiudicato e con una denuncia per droga.