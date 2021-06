Cagliari, il video choc: rissa e colpi tra decine di giovanissimi in viale Europa

Cinque filmati, decine di giovani in viale Europa a Cagliari tra urla, botte e risse. I video stanno facendo il giro delle chat social da qualche ora e immortalano una serie di litigi, sfociati in rissa, avvenuti nel cuore della notte nel viale cagliaritano. Ci sono auto e motorini parcheggiati, le scene di violenza riprese con alcuni smartphone avvengono o direttamente al centro della strada o a ridosso dei marciapiedi. Un giovane tira un calcio quasi all’altezza del volto ad un “rivale”, altri due ragazzi si prendono a botte finendo per terra, un altro prende a colpi di bastone un ragazzo, che cerca di difendersi come può. Nei filmati, poi, è possibile vedere anche decine di giovani che corrono per cercare di separare due loro coetanei che si affrontano a suon di colpi. Non si sa quando siano stati effettivamente realizzati i filmati, ma la loro diffusione, diventata subito virale, risale alla prima mattina di oggi.