Cagliari, il valzer della panchina: da Donadoni a Semplici, chi accetta lo staff di Di Francesco? Anche Donadoni sarebbe perplesso sulla curiosa proposta del Cagliari, dover lavorare con lo staff di Di Francesco senza portare i propri collaboratori: contatti in corso, si cerca un nuovo allenatore a condizioni particolari. Il Cagliari avrà a libro paga oltre a Eusebio Di Francesco, a un passo dall’esonero, anche i suoi nove collaboratori. E soprattutto l’ingombrante vice Calzona, che il Cagliari vorrebbe tenere insieme all’allenatore che verrà. La prima scelta era Leonardo Semplici, ex della Spal, che però vorrebbe almeno portare con sè il fedele secondo Consumi. Poi sono salite le quotazioni di Roberto Donadoni, il più amato dai tifosi del Cagliari dopo quell’ottimo campionato in rossoblù nel 2011. Ma anche Donadoni, secondo Tuttomercatoweb.com, non sarebbe convinto dell’ipotesi di dovere lavorare con lo staff tecnico di Di Francesco. Soluzione scartata anche da Aurelio Andreazzoli, ex di Genoa ed Empoli, col quale la trattativa sarebbe saltata per gli stessi motivi. Si tratta a oltranza, con Rastelli (e forse Zenga) sullo sfondo.