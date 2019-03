Cagliari, il Toson d’oro della 363esima Festa di Sant’Efisio al gruppo folk di Villanova

La famosa targa con l’immagine del medaglione in oro massiccio sarà donata, per l’edizione 363 della festa, al gruppo che dal 1976 porta i costumi, i suoni e i colori della tradizione cagliaritana in giro per tutta l’Isola